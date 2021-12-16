聖誕節日即將來臨，大家可以Staycation過聖誕！TOPick今次會為大家介紹適合一家大小去的麗思卡爾頓酒店！酒店推出聖誕限定的天際住宿計劃外，還有麗思兒童住宿體驗，讓大家過一個充實又開心的聖誕！
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聖誕節日即將來臨，大家可以Staycation過聖誕！TOPick今次會為大家介紹適合一家大小去的麗思卡爾頓酒店！酒店推出聖誕限定的天際住宿計劃外，還有麗思兒童住宿體驗，讓大家過一個充實又開心的聖誕！
今日 18:30
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【聖誕2021】麗思卡爾頓酒店嘆聖誕住宿 兒童露營帳篷＋遊戲室適合一家大細
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