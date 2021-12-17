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【靚太廚房】Philips最新高速冷熱攪拌機　輕鬆實測蕃茄薯仔紅衫魚濃湯【附有獎遊戲】

下班回家後，最好可以快、靚、正煮好晚餐慰勞辛勤工作的自己。《靚太廚房》今次為大家介紹Philips高速冷熱烹調攪拌機，更會實測示範煮蕃茄薯仔紅衫魚濃湯。這部機慳位又實用，只需一按，輕鬆做出多款暖笠笠美食，絕對是居家必備下廚神器。

詳情：https://topick.hket.com/article/3131508?r=cpsdlc

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今日 12:10
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【靚太廚房】Philips最新高速冷熱攪拌機　輕鬆實測蕃茄薯仔紅衫魚濃湯【附有獎遊戲】

下班回家後，最好可以快、靚、正煮好晚餐慰勞辛勤工作的自己。《靚太廚房》今次為大家介紹Philips高速冷熱烹調攪拌機，更會實測示範煮蕃茄薯仔紅衫魚濃湯。這部機慳位又實用，只需一按，輕鬆做出多款暖笠笠美食，絕對是居家必備下廚神器。

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