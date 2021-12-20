【地產站 Weekly Talk】租客住殘間屋點算好？先扣按金可自保？專業律師教路

地產站Weekly Talk

香港樓價貴，不少人寧願租樓。業主與租客之間的糾紛，在坊間不時會有所聽聞，近期有業主在網上求助，指租客退租時，牆身有剝落等的跡象，與業主起初交吉時的單位狀態不同。如果遇上這類事件，業主可以如何應對？本集請到代理和律師分享租務交投較暢旺的區分的見聞，及提供專業建議！