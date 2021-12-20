除了膝關節外，髖關節亦是容易出現關節炎的部位，今集《TOPick診症室》邀請了骨科專科陳偉霖醫生講解，有關髖關節創傷的問題。陳偉霖醫生表示，由於香港的山高低起伏大，容易令髖關節彎曲很多，特別上或落很多石級，加劇髖關節灣曲嚴重程度，加上轉方向及快動作，令骨節唇易撕裂，有病患者發覺跑完後感到隱隱作痛而當它肌肉勞損，但其實這些骨節唇撕裂感到深入痛楚後是難診治，可能當普通肌肉損傷醫治就會延遲診斷，大部分一般唇撕裂初期不大，有人會休息或物理治療等慢慢自行癒合，但如唇撕裂痛楚愈嚴重，特別感到深入痛楚，甚至有人會覺得卡著。上一集提到上山及跑山容易令髖關節受傷 詳情即看下一頁 今集講述當中有何嚴重個案做手術，有何風險？
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除了膝關節外，髖關節亦是容易出現關節炎的部位，今集《TOPick診症室》邀請了骨科專科陳偉霖醫生講解，有關髖關節創傷的問題。陳偉霖醫生表示，由於香港的山高低起伏大，容易令髖關節彎曲很多，特別上或落很多石級，加劇髖關節灣曲嚴重程度，加上轉方向及快動作，令骨節唇易撕裂，有病患者發覺跑完後感到隱隱作痛而當它肌肉勞損，但其實這些骨節唇撕裂感到深入痛楚後是難診治，可能當普通肌肉損傷醫治就會延遲診斷，大部分一般唇撕裂初期不大，有人會休息或物理治療等慢慢自行癒合，但如唇撕裂痛楚愈嚴重，特別感到深入痛楚，甚至有人會覺得卡著。上一集提到上山及跑山容易令髖關節受傷 詳情即看下一頁 今集講述當中有何嚴重個案做手術，有何風險？
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【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招
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