將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
聖誕假期後美股例升？Santa Claus rally 仍會實現？

聖誕假後美股例升？今年仍然能夠實現嗎？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）這樣看。立即點擊收看／收聽：

 

今日 12:45
詳情
×

聖誕假期後美股例升？Santa Claus rally 仍會實現？

聖誕假後美股例升？今年仍然能夠實現嗎？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）這樣看。立即點擊收看／收聽：

 