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【TOPick柴犬追星】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲

姚子羚於新劇《拳王》中飾演的角色名叫雷堅，聽到劇名與角色名字，以為子羚也歸於「拳王」之列，她笑謂：「現在接拍新劇都聯想到我會打，但今次打的大部份都是男演員，我的角色只有跟黃子恆在拳館、健身室跟他上課，並非飾演女拳手，大部份動作場面留給猛男們。」

 

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3127063

TOPick柴犬追星
今日 22:00
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【TOPick柴犬追星】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲

姚子羚於新劇《拳王》中飾演的角色名叫雷堅，聽到劇名與角色名字，以為子羚也歸於「拳王」之列，她笑謂：「現在接拍新劇都聯想到我會打，但今次打的大部份都是男演員，我的角色只有跟黃子恆在拳館、健身室跟他上課，並非飾演女拳手，大部份動作場面留給猛男們。」

 

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【TOPick柴犬追星】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲
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