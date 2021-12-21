【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症

活得健康啲

很多女士愛穿高跟鞋，讓雙腳看起來更修長，不過美麗背後，其實要付出健康代價，除了腳痛，更可能引致其他足部問題。TOPick請來骨科專科醫生袁智斌拆解長期穿高跟鞋可引致的問題及舒緩方法。

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