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【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症

很多女士愛穿高跟鞋，讓雙腳看起來更修長，不過美麗背後，其實要付出健康代價，除了腳痛，更可能引致其他足部問題。TOPick請來骨科專科醫生袁智斌拆解長期穿高跟鞋可引致的問題及舒緩方法。

全文：https://topick.hket.com/article/3098919

活得健康啲
今日 10:00
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【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症

很多女士愛穿高跟鞋，讓雙腳看起來更修長，不過美麗背後，其實要付出健康代價，除了腳痛，更可能引致其他足部問題。TOPick請來骨科專科醫生袁智斌拆解長期穿高跟鞋可引致的問題及舒緩方法。

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【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形　骨科醫生教6大貼士舒緩痛症
活得健康啲
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TOPick【小朋友食出最強抵抗力】健康專家教路，家長與小朋友食出健康Fit Body！(第四集)：註冊中醫師　梁尹倩
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TOPick【小朋友食出最強抵抗力】健康專家教路，家長與小朋友食出健康Fit Body！(第三集)：註冊中醫師 梁尹倩
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