【2分鐘睇樓團】飽覽開闊內園及機場海景 映灣園中低層3房套叫價1150萬

2分鐘睇樓團

東涌映灣園於2002年至2011年分5期入伙，設有5,336伙，戶型只設2至3房，另有56幢洋房。而屋苑最優質的分層單位，就是這種可以外望機場海景的3房套連儲物室單位了。今次帶大家參觀的單位位於第4期，為15座中低層H室，實用面積928平方呎，呎數為分層單位之中最大，現時叫價1,150萬。