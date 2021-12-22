東涌映灣園於2002年至2011年分5期入伙，設有5,336伙，戶型只設2至3房，另有56幢洋房。而屋苑最優質的分層單位，就是這種可以外望機場海景的3房套連儲物室單位了。今次帶大家參觀的單位位於第4期，為15座中低層H室，實用面積928平方呎，呎數為分層單位之中最大，現時叫價1,150萬。
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東涌映灣園於2002年至2011年分5期入伙，設有5,336伙，戶型只設2至3房，另有56幢洋房。而屋苑最優質的分層單位，就是這種可以外望機場海景的3房套連儲物室單位了。今次帶大家參觀的單位位於第4期，為15座中低層H室，實用面積928平方呎，呎數為分層單位之中最大，現時叫價1,150萬。
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【2分鐘睇樓團】飽覽開闊內園及機場海景 映灣園中低層3房套叫價1150萬
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