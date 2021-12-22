將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【2分鐘睇樓團】飽覽開闊內園及機場海景 映灣園中低層3房套叫價1150萬

東涌映灣園於2002年至2011年分5期入伙，設有5,336伙，戶型只設2至3房，另有56幢洋房。而屋苑最優質的分層單位，就是這種可以外望機場海景的3房套連儲物室單位了。今次帶大家參觀的單位位於第4期，為15座中低層H室，實用面積928平方呎，呎數為分層單位之中最大，現時叫價1,150萬。

2分鐘睇樓團
今日 12:00
詳情
×

【2分鐘睇樓團】飽覽開闊內園及機場海景 映灣園中低層3房套叫價1150萬

東涌映灣園於2002年至2011年分5期入伙，設有5,336伙，戶型只設2至3房，另有56幢洋房。而屋苑最優質的分層單位，就是這種可以外望機場海景的3房套連儲物室單位了。今次帶大家參觀的單位位於第4期，為15座中低層H室，實用面積928平方呎，呎數為分層單位之中最大，現時叫價1,150萬。

播放中
1:24
【2分鐘睇樓團】飽覽開闊內園及機場海景 映灣園中低層3房套叫價1150萬
2分鐘睇樓團
今日 12:00
【2分鐘睇樓團】飽覽開闊內園及機場海景 映灣園中低層3房套叫價1150萬
2:21
【2分鐘睇樓團】御金‧國峯近M+博物館 2房叫價1228萬
2分鐘睇樓團
12:00 2021/12/15
【2分鐘睇樓團】御金‧國峯近M+博物館 2房叫價1228萬
1:41
【2分鐘睇樓團】愛海頌2房租盤直擊！尖角客廳咩玩法？
2分鐘睇樓團
12:00 2021/12/08
【2分鐘睇樓團】愛海頌2房租盤直擊！尖角客廳咩玩法？
1:26
【2分鐘睇樓團】太古城成交兩極 咩單位都有承接 帶你睇2000萬企理改則3房！
2分鐘睇樓團
12:00 2021/12/01
【2分鐘睇樓團】太古城成交兩極 咩單位都有承接 帶你睇2000萬企理改則3房！
1:15
【2分鐘睇樓團】傲寓現有11個租盤 月租1.5萬元起
2分鐘睇樓團
12:00 2021/11/24
【2分鐘睇樓團】傲寓現有11個租盤 月租1.5萬元起
3:17
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】3大原因令肇慶成大灣區新寵兒
2分鐘睇樓團
15:00 2021/11/19
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】3大原因令肇慶成大灣區新寵兒
2:20
【2分鐘睇樓團】海璇3房叫租9.3萬！望無敵海景 兼享私人升降機大堂
2分鐘睇樓團
12:00 2021/11/17
【2分鐘睇樓團】海璇3房叫租9.3萬！望無敵海景 兼享私人升降機大堂
1:07
【2分鐘睇樓團】外望西九龍及部份維港 港景峯罕有改則1房叫價1600萬
2分鐘睇樓團
12:00 2021/11/10
【2分鐘睇樓團】外望西九龍及部份維港 港景峯罕有改則1房叫價1600萬
1:27
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】肇慶鼎湖成世界長壽之鄉　潔淨空氣水質創造灣區綠洲
2分鐘睇樓團
16:30 2021/11/05
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】肇慶鼎湖成世界長壽之鄉　潔淨空氣水質創造灣區綠洲
1:38
【2分鐘睇樓團】GRAND AUSTIN中高層4房套叫價4700萬 低市價兼享雙海景！
2分鐘睇樓團
12:00 2021/11/03
【2分鐘睇樓團】GRAND AUSTIN中高層4房套叫價4700萬 低市價兼享雙海景！
2:13
【2分鐘睇樓團】 2000萬豪裝以豪華遊艇為主題 半山複式豪宅以1.15億放售
2分鐘睇樓團
12:00 2021/10/27
【2分鐘睇樓團】 2000萬豪裝以豪華遊艇為主題 半山複式豪宅以1.15億放售
2:48
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】10萬買樓補貼 吸引港青闖肇慶
2分鐘睇樓團
15:15 2021/10/22
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】10萬買樓補貼 吸引港青闖肇慶
2:37
【2分鐘睇樓團】白石角逸瓏灣8近60個租盤 月租1.65萬元起
2分鐘睇樓團
12:00 2021/10/20
【2分鐘睇樓團】白石角逸瓏灣8近60個租盤 月租1.65萬元起
1:05
【2分鐘睇樓團】外望開闊山景 逸峯2房連儲物室戶叫價750萬
2分鐘睇樓團
12:00 2021/10/13
【2分鐘睇樓團】外望開闊山景 逸峯2房連儲物室戶叫價750萬
2:03
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】迎合軌道上的大灣區　肇慶成交通綜合樞紐門戶城市
2分鐘睇樓團
17:30 2021/10/08
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】迎合軌道上的大灣區　肇慶成交通綜合樞紐門戶城市
1:46
【2分鐘睇樓團】外望開揚米埔景 嘉湖山莊3房改2房中層戶叫價600萬
2分鐘睇樓團
12:00 2021/10/06
【2分鐘睇樓團】外望開揚米埔景 嘉湖山莊3房改2房中層戶叫價600萬
1:36
【2分鐘睇樓團】何文田頂層複式望開揚景 連私人泳池叫價9888萬元
2分鐘睇樓團
12:00 2021/09/29
【2分鐘睇樓團】何文田頂層複式望開揚景 連私人泳池叫價9888萬元
0:54
【2分鐘睇樓團】紅磡環海‧東岸開放式連平台戶 叫租1.35萬元
2分鐘睇樓團
12:00 2021/09/22
【2分鐘睇樓團】紅磡環海‧東岸開放式連平台戶 叫租1.35萬元
3:28
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】大灣區潛力大 肇慶成後起之秀 引港人注視
2分鐘睇樓團
15:15 2021/09/17
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】大灣區潛力大 肇慶成後起之秀 引港人注視
1:35
【2分鐘睇樓團】粉嶺逸峯開放式設梗廚 享內園泳池景
2分鐘睇樓團
12:00 2021/09/15
【2分鐘睇樓團】粉嶺逸峯開放式設梗廚 享內園泳池景