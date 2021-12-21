【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874）

潛力股精選

Omicron加上拜登基建方案受阻，美股昨晚急挫，港股今早未有跟隨跌勢，但午後重上二萬三後再度失守，23000點得而復失；現市況有甚麼股份仍可留意？iMoney主編孫運喜分析技術走勢，認為白雲山（00874）走勢有潛力，可望向上突破，想知詳細策略分析？立即點擊收看/收聽。