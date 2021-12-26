【湊得輕鬆啲】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩

湊得輕鬆啲

曦澄最愛玩，被爸媽形容是一個上鏈公仔，上鏈後便不停地玩、四處跑跑跳跳，直到「無鏈」便會立刻倒下，「在教會中，他會與所有小朋友玩耍，玩到最後大家都離開，沒有人陪伴他玩才肯離開，這就是我的兒子。」

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