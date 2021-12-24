【明星居】麥芷誼成為地產代理不再月光族 鍾情Modern型格裝修 推介4大放鬆心情妙法

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麥芷誼Koyi最近參演電影《金手指》、《梅艷芳》 的拍攝，在《梅艷芳》一片飾演梅艷芳（梅姐）的一名愛徒。Koyi身兼演員及地產代理，最近更開設時裝網店。她成為地產代理後，不再月光族，最近租樓搬出獨立生活，原來在她忙碌的生活背後，對於生活的品味亦都很有要求。