將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽
02：15  - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：20 - 亞太股市早段市況速報
03：39 - 美國第三季GDP、個人消費支出（PCE）物價指數速報
04：08 - 美股年底前走勢預測　有機會再升創新高？
06：00 - 美國加3次息對美股衝擊不大？美股可趁低吸納？
07：41 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：38 - 騰訊 （00700） 宣布以實物分派京東 （09618） 股份作中期息　對兩股影響多大？
12：55 - 騰訊 （00700） 消息對恒指影響多大？
14：23 - 港股年底前於23000點水平拉鋸
14：43 - 恒指小反彈　是逃生門抑或入市時機？
16：07 - Nike內地業務料縮減　國產體育用品股李寧 （02331） 、安踏 （02020）
19：01 - Tesla重上1000美元關口　明年汽車股繼續睇好？
22：00 - 贛鋒鋰業 （01772） 走勢轉差可趁低吸納嗎？
24：00 - 蘋果（AAPL.US）屢破頂　手機設備股明年第一季可睇好？
26：21 - ET個股推介 - 舜宇 （02382）
27：31 - 港股開市前市況速報
28：26 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 464元有貨應沽？止蝕位看多少？
29：20 - 恒指早段市況速覽
29：37 -  觀眾問股：京東 （09618） 會失守250元？持貨建議走貨？
31：33 - 預計科技股現沽壓　美團 （03690） 也受拖累跌
32：32 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派中期息　對美團 （03690） 有多大影響？
33：50 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 28元買入要止蝕？
35：26 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 30.5元買入、吉利汽車 （00175） 22.1元買入、廣汽 （02238） 8.2元買入　組合應該要調整嗎？
38：05 - 吉利汽車 （00175） 甚麼水平要減持？
38：45 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 波幅大有何策略？
39：57 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 回A值得入嗎？
41：26 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 未有貨　明年第一季必須持有？
43：39 - 大唐新能源 （01798） 可分注買入？
44：00 - 金風科技 （02208） 也值得持有？
44：31 - 觀眾問股：小米 （01810） 27元買入應該再加注嗎？
45：43 - 觀眾問股：聯想 （00992） 前景點睇？8元有貨要止賺嗎？
47：08 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 308有貨 中綫可以看多少？
48：02 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00552） 93元買入如何部署？
48：51 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 平均買入價31元前景如何？
50：07 - 觀眾問股：世茂 （00813） 後市點睇？公司會不會倒閉？
51：06 - 觀眾問股：中國稀土 （00769） 0.95元買入要放嗎？
52：24 - 財經日誌提提你

ET開市直擊
今日 08:40
詳情
×

【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽
02：15  - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：20 - 亞太股市早段市況速報
03：39 - 美國第三季GDP、個人消費支出（PCE）物價指數速報
04：08 - 美股年底前走勢預測　有機會再升創新高？
06：00 - 美國加3次息對美股衝擊不大？美股可趁低吸納？
07：41 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：38 - 騰訊 （00700） 宣布以實物分派京東 （09618） 股份作中期息　對兩股影響多大？
12：55 - 騰訊 （00700） 消息對恒指影響多大？
14：23 - 港股年底前於23000點水平拉鋸
14：43 - 恒指小反彈　是逃生門抑或入市時機？
16：07 - Nike內地業務料縮減　國產體育用品股李寧 （02331） 、安踏 （02020）
19：01 - Tesla重上1000美元關口　明年汽車股繼續睇好？
22：00 - 贛鋒鋰業 （01772） 走勢轉差可趁低吸納嗎？
24：00 - 蘋果（AAPL.US）屢破頂　手機設備股明年第一季可睇好？
26：21 - ET個股推介 - 舜宇 （02382）
27：31 - 港股開市前市況速報
28：26 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 464元有貨應沽？止蝕位看多少？
29：20 - 恒指早段市況速覽
29：37 -  觀眾問股：京東 （09618） 會失守250元？持貨建議走貨？
31：33 - 預計科技股現沽壓　美團 （03690） 也受拖累跌
32：32 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派中期息　對美團 （03690） 有多大影響？
33：50 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 28元買入要止蝕？
35：26 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 30.5元買入、吉利汽車 （00175） 22.1元買入、廣汽 （02238） 8.2元買入　組合應該要調整嗎？
38：05 - 吉利汽車 （00175） 甚麼水平要減持？
38：45 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 波幅大有何策略？
39：57 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 回A值得入嗎？
41：26 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 未有貨　明年第一季必須持有？
43：39 - 大唐新能源 （01798） 可分注買入？
44：00 - 金風科技 （02208） 也值得持有？
44：31 - 觀眾問股：小米 （01810） 27元買入應該再加注嗎？
45：43 - 觀眾問股：聯想 （00992） 前景點睇？8元有貨要止賺嗎？
47：08 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 308有貨 中綫可以看多少？
48：02 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00552） 93元買入如何部署？
48：51 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 平均買入價31元前景如何？
50：07 - 觀眾問股：世茂 （00813） 後市點睇？公司會不會倒閉？
51：06 - 觀眾問股：中國稀土 （00769） 0.95元買入要放嗎？
52：24 - 財經日誌提提你

播放中
53:12
【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？
ET開市直擊
今日 08:40
【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？
59:16
【ET開市直擊】恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇
ET開市直擊
08:40 2021/12/22
【ET開市直擊】恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇
63:19
【ET開市直擊】年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署
ET開市直擊
08:40 2021/12/21
【ET開市直擊】年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署
68:33
【ET開市直擊】加息風波「倒轉地球」 大市怎預示？
ET開市直擊
08:40 2021/12/20
【ET開市直擊】加息風波「倒轉地球」 大市怎預示？
58:14
【ET開市直擊】英央行加息有何啟示 金融股看俏？
ET開市直擊
08:40 2021/12/17
【ET開市直擊】英央行加息有何啟示 金融股看俏？
50:03
【ET開市直擊】美國議息結果出爐 美股、港股怎部署？
ET開市直擊
08:47 2021/12/16
【ET開市直擊】美國議息結果出爐 美股、港股怎部署？
52:29
【ET開市直擊】疫情添憂 股市覆舟？待儲局議息 望通關好消息
ET開市直擊
08:40 2021/12/15
【ET開市直擊】疫情添憂 股市覆舟？待儲局議息 望通關好消息
52:43
【ET開市直擊】港股乏力上衝 電力股繼續強勢
ET開市直擊
08:40 2021/12/14
【ET開市直擊】港股乏力上衝 電力股繼續強勢
49:37
【ET開市直擊】美國通脹數據有何啟示　商湯上市或觸礁？
ET開市直擊
08:40 2021/12/13
【ET開市直擊】美國通脹數據有何啟示　商湯上市或觸礁？
75:00
【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢 跟炒點樣揀
ET開市直擊
08:40 2021/12/10
【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢 跟炒點樣揀
60:34
【ET開市直擊】港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題！
ET開市直擊
08:40 2021/12/09
【ET開市直擊】港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題！
62:37
【ET開市直擊】港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？
ET開市直擊
08:40 2021/12/08
【ET開市直擊】港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？
75:09
【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離
ET開市直擊
08:40 2021/12/07
【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離
75:58
【ET開市直擊】資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？
ET開市直擊
08:40 2021/12/06
【ET開市直擊】資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？
62:30
【ET開市直擊】加息步伐料加快 傳統金融股起動？
ET開市直擊
08:40 2021/12/03
【ET開市直擊】加息步伐料加快 傳統金融股起動？
62:15
【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？ 教你檢測倉位　疫市求勝
ET開市直擊
08:40 2021/12/02
【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？ 教你檢測倉位　疫市求勝
62:01
【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走？
ET開市直擊
08:40 2021/12/01
【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走？
53:24
【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？
ET開市直擊
08:40 2021/11/30
【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？
64:48
【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？
ET開市直擊
08:40 2021/11/29
【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？
55:59
【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？
ET開市直擊
08:40 2021/11/26
【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？