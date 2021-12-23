出名高大靚仔的Viu TV藝人陳安立（Brian）向來熱愛運動，除了喜愛馬拉松和健身外，也是一名籃球健將。明年將播出、由MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）合演的重頭劇《季前賽》，Brian亦有份演出，他直言收到消息後十分興奮，可謂是圓夢之作。追溯Brian與籃球的淵源，始於少年時期，籃球改善了他的體魄，同時也使他變得更有自信：我想我的人生已經離不開運動，將來我亦希望在運動方面，去啟發和感染更多的人。
即看:https://topick.hket.com/article/3137591
×
直播中
出名高大靚仔的Viu TV藝人陳安立（Brian）向來熱愛運動，除了喜愛馬拉松和健身外，也是一名籃球健將。明年將播出、由MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）合演的重頭劇《季前賽》，Brian亦有份演出，他直言收到消息後十分興奮，可謂是圓夢之作。追溯Brian與籃球的淵源，始於少年時期，籃球改善了他的體魄，同時也使他變得更有自信：我想我的人生已經離不開運動，將來我亦希望在運動方面，去啟發和感染更多的人。
即看:https://topick.hket.com/article/3137591
今日 12:20
×
出名高大靚仔的Viu TV藝人陳安立（Brian）向來熱愛運動，除了喜愛馬拉松和健身外，也是一名籃球健將。明年將播出、由MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）合演的重頭劇《季前賽》，Brian亦有份演出，他直言收到消息後十分興奮，可謂是圓夢之作。追溯Brian與籃球的淵源，始於少年時期，籃球改善了他的體魄，同時也使他變得更有自信：我想我的人生已經離不開運動，將來我亦希望在運動方面，去啟發和感染更多的人。
【運動男神】陳安立將夥姜濤Ian拍攝《季前賽》 從籃球建立自信成陽光運動男神
出名高大靚仔的Viu TV藝人陳安立（Brian）向來熱愛運動，除了喜愛馬拉松和健身外，也是一名籃球健將。明年將播出、由MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）合演的重頭劇《季前賽》，Brian亦有份演出，他直言收到消息後十分興奮，可謂是圓夢之作。追溯Brian與籃球的淵源，始於少年時期，籃球改善了他的體魄，同時也使他變得更有自信：我想我的人生已經離不開運動，將來我亦希望在運動方面，去啟發和感染更多的人。
4:02
11:01 2021/12/14
3:33
13:13 2021/12/07
6:43
17:00 2021/12/03
0:38
13:20 2021/12/01
4:31
13:52 2021/11/30
5:56
11:55 2021/11/24
3:15
18:00 2021/11/23
5:57
22:00 2021/11/06
5:14
22:00 2021/10/28
4:28
16:48 2021/10/26
7:08
22:00 2021/10/21
6:28
11:47 2021/10/11
4:37
11:45 2021/09/27
5:28
12:00 2021/09/18
4:53
12:00 2021/09/11
4:40
12:00 2021/09/04
3:44
22:00 2021/09/03
2:20
12:00 2021/08/28
3:12
14:28 2021/08/27