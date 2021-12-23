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【運動男神】陳安立將夥姜濤Ian拍攝《季前賽》　從籃球建立自信成陽光運動男神

出名高大靚仔的Viu TV藝人陳安立（Brian）向來熱愛運動，除了喜愛馬拉松和健身外，也是一名籃球健將。明年將播出、由MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）合演的重頭劇《季前賽》，Brian亦有份演出，他直言收到消息後十分興奮，可謂是圓夢之作。追溯Brian與籃球的淵源，始於少年時期，籃球改善了他的體魄，同時也使他變得更有自信：我想我的人生已經離不開運動，將來我亦希望在運動方面，去啟發和感染更多的人。
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【運動男神】陳安立將夥姜濤Ian拍攝《季前賽》　從籃球建立自信成陽光運動男神

出名高大靚仔的Viu TV藝人陳安立（Brian）向來熱愛運動，除了喜愛馬拉松和健身外，也是一名籃球健將。明年將播出、由MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）合演的重頭劇《季前賽》，Brian亦有份演出，他直言收到消息後十分興奮，可謂是圓夢之作。追溯Brian與籃球的淵源，始於少年時期，籃球改善了他的體魄，同時也使他變得更有自信：我想我的人生已經離不開運動，將來我亦希望在運動方面，去啟發和感染更多的人。
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