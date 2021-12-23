聖誕節送杯最不受歡迎，但為什麽市場上年年也銷售杯？有商戶坦言，聖誕期間杯的銷情年年增長，也要配合3招。
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聖誕節送杯最不受歡迎，但為什麽市場上年年也銷售杯？有商戶坦言，聖誕期間杯的銷情年年增長，也要配合3招。
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【ET贏商有計】聖誕節賣杯有市場 格價適宜 DIY心意也重要
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