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【ET講股通】梁耀康：騰訊派京東分析

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00：00 - 港股今日市況速覽　恒指連續兩日反彈
00：51 - 恒指向下留意上日低位
02：12 - 騰訊 （00700） 派京東 （09618） 股份作中期息速報
03：42 - 騰訊 （00700） 派京東為減輕監管壓力
04：26 - 騰訊 （00700） 會有退股潮？持有的美團 （03690） 、快手 （01024） 受壓
05：33 - 預計騰訊 （00700） 短期暫不會再派其他股份
07：04 - 騰訊 （00700） 派股　或可憧憬釋放隱藏價值
08：17 - 相信騰訊 （00700） 未來會慢慢釋放其他股份
09：23 - 現階段可慢慢收集指數股盈富基金 （02800）
11：22 - 新能源股一枝獨秀　短期追入選強勢股
12：46 - 年底前可部署電動車股
15：05 - 個股推介： 騰訊 （00700）
18：01 - 觀眾問股：京東 （09618） 前景如何？338元要沽嗎？有機會返家鄕？
22：56 - 觀眾問股：台積電（TSM.US）甚麼價位可買入？
23：29 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 要沽嗎？
26：44 - 觀眾問股：香港中旅 （00308） 中綫即係幾多？
27：46 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） vs 中國太保 （02601） 點揀？現水平可買入嗎？
29：57 - 港股收市市況速報

ET講股通
今日 15:30
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