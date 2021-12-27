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【童學園】辯論賽贏名校入讀中大中醫學　Band 3生：不一定名校才做到

不少人對名校趨之若鶩，將學校排名與學生成就掛勾，來自band 3中學的謝智勇（Vincent），卻用自身經歷訴說另一種故事。縱使中學學習氛圍一般，無阻他認真讀書，從中三開始保持全級第一，在DSE考獲5科30分的佳績，入讀中大中醫學院。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3035982?r=cpsdlc

童學園
今日 10:00
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【童學園】辯論賽贏名校入讀中大中醫學　Band 3生：不一定名校才做到

不少人對名校趨之若鶩，將學校排名與學生成就掛勾，來自band 3中學的謝智勇（Vincent），卻用自身經歷訴說另一種故事。縱使中學學習氛圍一般，無阻他認真讀書，從中三開始保持全級第一，在DSE考獲5科30分的佳績，入讀中大中醫學院。

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【童學園】辯論賽贏名校入讀中大中醫學　Band 3生：不一定名校才做到
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