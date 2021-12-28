27歲是一個為夢想奮鬥、經營愛情的年紀，Tiffany卻在這一年確診子宮頸癌2B期。「當下好像拍電視一樣，整個世界變得很慢。」自少身體健康，連經痛也未試過，Tiffany得悉患癌噩耗難以置信，但冷靜下來，路還是要走下去。於是她經歷過積極求醫，因治療副作用暴瘦、身體出現變化。而在家人、男友支持下，她慢慢學習接受自己，重新追尋人生意義。
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27歲是一個為夢想奮鬥、經營愛情的年紀，Tiffany卻在這一年確診子宮頸癌2B期。「當下好像拍電視一樣，整個世界變得很慢。」自少身體健康，連經痛也未試過，Tiffany得悉患癌噩耗難以置信，但冷靜下來，路還是要走下去。於是她經歷過積極求醫，因治療副作用暴瘦、身體出現變化。而在家人、男友支持下，她慢慢學習接受自己，重新追尋人生意義。
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27歲是一個為夢想奮鬥、經營愛情的年紀，Tiffany卻在這一年確診子宮頸癌2B期。「當下好像拍電視一樣，整個世界變得很慢。」自少身體健康，連經痛也未試過，Tiffany得悉患癌噩耗難以置信，但冷靜下來，路還是要走下去。於是她經歷過積極求醫，因治療副作用暴瘦、身體出現變化。而在家人、男友支持下，她慢慢學習接受自己，重新追尋人生意義。
【活得健康啲】癌末剩數個月壽命活近一年 90後女生繼續追夢盼過30歲生日
27歲是一個為夢想奮鬥、經營愛情的年紀，Tiffany卻在這一年確診子宮頸癌2B期。「當下好像拍電視一樣，整個世界變得很慢。」自少身體健康，連經痛也未試過，Tiffany得悉患癌噩耗難以置信，但冷靜下來，路還是要走下去。於是她經歷過積極求醫，因治療副作用暴瘦、身體出現變化。而在家人、男友支持下，她慢慢學習接受自己，重新追尋人生意義。
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