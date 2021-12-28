元朗一帶已經由新市鎮，變成發展成熟社區。是次介紹的設計單位為位於元朗的尚悅嶺一個開放式單位，實用面積195平方呎，戶主是2位女士，請來室內設計師Cam Wu為單位設計訂造家具，主要色調採用白色及少量藍色作點綴，走地中海風格設計，在無改動間隔的情況下，新裝修只需$18萬。
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元朗一帶已經由新市鎮，變成發展成熟社區。是次介紹的設計單位為位於元朗的尚悅嶺一個開放式單位，實用面積195平方呎，戶主是2位女士，請來室內設計師Cam Wu為單位設計訂造家具，主要色調採用白色及少量藍色作點綴，走地中海風格設計，在無改動間隔的情況下，新裝修只需$18萬。
今日 12:00
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【「你」想裝修】元朗新樓195呎開放式戶 2個女仔一齊住 增建閣樓1層變2層 $18萬變身藍白地中海風蝸居
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12:00 2021/12/21
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