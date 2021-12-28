中一自行分配學位將於1月3日至1月17日接受報名，自行分配學位與統一派位的程序如何？坊間有說法指中學在自行分配學位偏向錄取跨區學生，說法是真是假？TOPick邀請到聖若瑟書院黃婉芬校長，她將會詳細解答官津中學錄取學生的程序，以及分享聖若瑟書院的收生準則。
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中一自行分配學位將於1月3日至1月17日接受報名，自行分配學位與統一派位的程序如何？坊間有說法指中學在自行分配學位偏向錄取跨區學生，說法是真是假？TOPick邀請到聖若瑟書院黃婉芬校長，她將會詳細解答官津中學錄取學生的程序，以及分享聖若瑟書院的收生準則。
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TOPick【資深熱門中學校長同你Chat】-「直資及官津學校」升中全攻略 (第一集)：聖若瑟書院校長黃婉芬
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