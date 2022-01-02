將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【湊得輕鬆啲】曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐　梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女

2011年經港姐入行的無綫藝人兼《東張西望》主持梁麗翹（Nicole），2017年與金融才俊Nic結婚。喜愛小朋友的小倆口婚後火速造人成功，2018年5月榮升靚媽，育有可愛女兒Nanette。形容自己以前「跳跳紮」的Nicole，自女兒出生後便以家庭為重，成為深閨媽媽，「感覺我有多一個人需要負責任，任何事都會想深幾層。」

詳情請查看內文：https://topick.hket.com/article/2995175/

湊得輕鬆啲
今日 10:00
詳情
×

【湊得輕鬆啲】曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐　梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女

2011年經港姐入行的無綫藝人兼《東張西望》主持梁麗翹（Nicole），2017年與金融才俊Nic結婚。喜愛小朋友的小倆口婚後火速造人成功，2018年5月榮升靚媽，育有可愛女兒Nanette。形容自己以前「跳跳紮」的Nicole，自女兒出生後便以家庭為重，成為深閨媽媽，「感覺我有多一個人需要負責任，任何事都會想深幾層。」

詳情請查看內文：https://topick.hket.com/article/2995175/

4:45
【湊得輕鬆啲】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩
湊得輕鬆啲
10:00 2021/12/26
【湊得輕鬆啲】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩
4:53
【湊得輕鬆啲】童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜　媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子
湊得輕鬆啲
10:00 2021/12/19
【湊得輕鬆啲】童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜　媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子
4:37
【湊得輕鬆啲】殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛　殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物
湊得輕鬆啲
10:00 2021/12/12
【湊得輕鬆啲】殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛　殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物
9:07
【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題
湊得輕鬆啲
10:00 2021/12/05
【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題
5:49
【湊得輕鬆啲】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/28
【湊得輕鬆啲】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係
5:37
【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/21
【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母
5:00
【湊得輕鬆啲】過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/14
【湊得輕鬆啲】過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」
6:58
【湊得輕鬆啲】爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/07
【湊得輕鬆啲】爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位
8:11
【湊得輕鬆啲】為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/31
【湊得輕鬆啲】為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣
7:04
【湊得輕鬆啲】任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/24
【湊得輕鬆啲】任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道
5:59
【湊得輕鬆啲】「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/17
【湊得輕鬆啲】「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人
6:23
【湊得輕鬆啲】日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/10
【湊得輕鬆啲】日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍
7:00
【湊得輕鬆啲】喇沙書院舊生組教練團　 培育師弟做學界劍擊精英
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/03
【湊得輕鬆啲】喇沙書院舊生組教練團　 培育師弟做學界劍擊精英
11:07
【湊得輕鬆啲】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全
湊得輕鬆啲
10:00 2021/09/26
【湊得輕鬆啲】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全
6:38
【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代　5歲小花劍手目標未來奧運金牌
湊得輕鬆啲
10:00 2021/09/19
【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代　5歲小花劍手目標未來奧運金牌
8:22
【湊得輕鬆啲】男拔舊生一年三破香港紀錄　經歷兩次傷患無阻游泳決心
湊得輕鬆啲
10:00 2021/09/12
【湊得輕鬆啲】男拔舊生一年三破香港紀錄　經歷兩次傷患無阻游泳決心
8:25
【湊得輕鬆啲】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍　女拔小師妹陳劭藍成後起之秀
湊得輕鬆啲
10:00 2021/09/05
【湊得輕鬆啲】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍　女拔小師妹陳劭藍成後起之秀
3:17
【湊得輕鬆啲】印裔港生睇劇學廣東話中文奪A　公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧
湊得輕鬆啲
10:00 2021/08/29
【湊得輕鬆啲】印裔港生睇劇學廣東話中文奪A　公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧
6:42
【湊得輕鬆啲】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得
湊得輕鬆啲
22:00 2021/08/25
【湊得輕鬆啲】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得
6:53
【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽
湊得輕鬆啲
22:00 2021/08/18
【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽