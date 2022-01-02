【湊得輕鬆啲】曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐　梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女

2011年經港姐入行的無綫藝人兼《東張西望》主持梁麗翹（Nicole），2017年與金融才俊Nic結婚。喜愛小朋友的小倆口婚後火速造人成功，2018年5月榮升靚媽，育有可愛女兒Nanette。形容自己以前「跳跳紮」的Nicole，自女兒出生後便以家庭為重，成為深閨媽媽，「感覺我有多一個人需要負責任，任何事都會想深幾層。」
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2011年經港姐入行的無綫藝人兼《東張西望》主持梁麗翹（Nicole），2017年與金融才俊Nic結婚。喜愛小朋友的小倆口婚後火速造人成功，2018年5月榮升靚媽，育有可愛女兒Nanette。形容自己以前「跳跳紮」的Nicole，自女兒出生後便以家庭為重，成為深閨媽媽，「感覺我有多一個人需要負責任，任何事都會想深幾層。」
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2011年經港姐入行的無綫藝人兼《東張西望》主持梁麗翹（Nicole），2017年與金融才俊Nic結婚。喜愛小朋友的小倆口婚後火速造人成功，2018年5月榮升靚媽，育有可愛女兒Nanette。形容自己以前「跳跳紮」的Nicole，自女兒出生後便以家庭為重，成為深閨媽媽，「感覺我有多一個人需要負責任，任何事都會想深幾層。」
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2011年經港姐入行的無綫藝人兼《東張西望》主持梁麗翹（Nicole），2017年與金融才俊Nic結婚。喜愛小朋友的小倆口婚後火速造人成功，2018年5月榮升靚媽，育有可愛女兒Nanette。形容自己以前「跳跳紮」的Nicole，自女兒出生後便以家庭為重，成為深閨媽媽，「感覺我有多一個人需要負責任，任何事都會想深幾層。」
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