由恒地發展的新盤藝里坊‧2號，近日起陸續入伙。代理指，藝里坊‧2號最新有41個租盤，佔全盤逾一成半，可見此盤投資者比例頗高。而32個1房租盤之中，共有9個可以外望海景。今次地產站便帶大家參觀這裡其中一個，位於中層F室，實用面積282平方呎，月租由最初的2.45萬元減至2.1萬元，呎租約74.5元，屬市價水平。據了解，單位業主於2021年1月，以755萬買入單位，若以此租金租出，租金回報可達3.34厘，回報相當可觀。
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由恒地發展的新盤藝里坊‧2號，近日起陸續入伙。代理指，藝里坊‧2號最新有41個租盤，佔全盤逾一成半，可見此盤投資者比例頗高。而32個1房租盤之中，共有9個可以外望海景。今次地產站便帶大家參觀這裡其中一個，位於中層F室，實用面積282平方呎，月租由最初的2.45萬元減至2.1萬元，呎租約74.5元，屬市價水平。據了解，單位業主於2021年1月，以755萬買入單位，若以此租金租出，租金回報可達3.34厘，回報相當可觀。
今日 12:00
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【2分鐘睇樓團】藝里坊‧2號海景1房叫租2.1萬元 回報可達3.34厘！
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