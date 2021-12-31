佳佳甜品是連奪6年獲米芝連評級的街頭小食店，第二代傳人盡力承傳招牌味道，嚴謹控制食品質素，守業同時開拓新機遇。
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佳佳甜品是連奪6年獲米芝連評級的街頭小食店，第二代傳人盡力承傳招牌味道，嚴謹控制食品質素，守業同時開拓新機遇。
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【創業ideas】子承父業二度創業 保留傳統糖水中式風味
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