【潛力股精選】孫運喜：新意網集團（01686）

潛力股精選

新意網集團(01686) 本月初剛獲美銀證券首予「買入」評級，指出由於香港互聯網數據中心市場在市場上領先地位，快將落成的數據中心亦能大幅增加收入，目標價9元。iMoney主編孫運喜（RIcky）分析技術形勢，認為新意網集團（01686）技術走勢向好，建議投資者可留意部署買入，想知詳細策略？立即點撃收看/收聽。

重溫《ET講股通》孫運喜：承接無力港股殘

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