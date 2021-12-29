市面上有這麼多不同種類的枕頭，原來枕頭高度不對，都會影響身體健康。TOPick請來骨科專科醫生嚴永藝及Beyond Sleep 枕頭達人Kitrina教我們揀對枕頭的重要性及揀枕頭貼士。即看：https://topick.hket.com/article/3047249/
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市面上有這麼多不同種類的枕頭，原來枕頭高度不對，都會影響身體健康。TOPick請來骨科專科醫生嚴永藝及Beyond Sleep 枕頭達人Kitrina教我們揀對枕頭的重要性及揀枕頭貼士。即看：https://topick.hket.com/article/3047249/
今日 20:08
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【TOPick健康】用錯枕頭可致手麻痺 專家+枕頭達人教揀枕頭貼士
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