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【ET開市直擊】2022年港股何去何從？溫傑教你入手收息股攻略！

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00：54 - 大市焦點速覽
02：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：25 - 亞太股市早段市況速報
04：07 - 港股上日市況速覽
05：00 - 港股反彈乏力　2022年初港股有望翻生？
06：55 - 恒指年底點收？現時上下關鍵位在哪？
07：42 - 明年港股機遇更大？第一季未太明朗
09：24 - 年底前勿做積極部署
09：51 - 新年升浪出現在A股機會大於港股
10：42 - 科技股監管明年有望鬆綁？
11：57 - 科技股年底可低撈？
13：51 - 年底可撈低殘股？憧憬騰訊 （00700） 長綫可升
15：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 會低見320元？
18：12 - 恒指明年高低位預測　有機會下試20000至22000點？
20：19 - 明年揀股避開政策風險　科技股、教育股、內房股不宜沾手？
21：11 - 留意中央工作經濟會議三大方向：高端製造業、碳中和、消費回歸
22：21 - 明年可留意內需消費股　睇好邊幾隻？
27：19 - 港股開市前市況速報
29：13 - ET個股推介 - 匯豐 （00005）
30：15 - 想入市宜選收息股
30：49 - 個股分析：匯豐 （00005） 非直接受惠美國加息？
33：25 - 銀行股偏向內銀　建設銀行 （00939） 、郵儲銀行 （01658） 短綫有值搏率
35：49 - 買銀行股要留意撥備前利潤（PPOP）
36：07 - 郵儲銀行 （01658） vs 招商銀行 （03968） vs 建設銀行 （00939） 點揀？
37：37 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 甚麼價位買入？
38：43 - 入股定價位睇基本因素 勿受市場氣氛帶動
39：51 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 走勢點睇？甚麼價位可買入？
41：47 - 觀眾問股：2022年收息股香港電訊 （06823） vs GX恒生高股息率 （03110） 點揀？
44：33 - 觀眾問股：月供5年儲蓄計劃　vs 定時加注香港電訊 （06823） 點揀？要分散風險買其他更高息產？
49：21 - 可留意華夏香港銀行股 （03143）
51：00 - 觀眾問股：商湯 （00020） 抽到2手今日走定留？短炒定長揸？
53：58 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 前景點睇？不值得再留戀？
56：48 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 19元有貨值得長揸？咩價可再入？
58：36 - 觀眾問股：香港政治風險因素會否影響金融市場？
1：00：06 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 120元持貨要減持？有機會重上100元？
1：02：25 - 恒指早段市況速覽
1：02：59 - 新股速覽：商湯 （00020） 、聖諾醫藥 （02257） 、泉峰控股 （02285）
1：03：25 - 消息股：思捷環球 （00330） 、微盟 （02013） 、復銳 （01696） 、石藥 （01093） 、環球醫療 （02666）
1：04：24 - 微盟 （02013） 董事會回購可令股價回穩？
1：05：30 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 已入兩注平均價7.73元　值得入第3注？
1：07：15 - 財經日誌提提你

ET開市直擊
今日 08:40
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