TOPick【資深熱門中學校長同你Chat】-「直資及官津學校」升中全攻略 (第二集)：英華書院校長陳狄安

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直資中學近年愈來愈歡迎，直資中學相對官津學校有何區別？不同的直資學院為何學費存在差距？官津小學生想報考直資中學要做好哪些準備？TOPick邀請到直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安，拆解直資中學的特色、直資中學國際化課程以及師資的配合。