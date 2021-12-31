蘇麗珊在電影《哪一天我們會飛》，自然演技令人印象深刻，為演藝事業打響名堂。近年她除參演電影及電影劇外，更積極涉足商界。2020年，她眼見疫情下社會氣氛欠佳，便投資6位數與合夥人開設按摩店，望能為港人帶來喘息放鬆的空間。她坦言疫下創業有風險，「我們當時有共識，依然對香港這個地方有信心。」幸運地，開業近1年已回本並有盈利，更已計劃進駐不同地區開分店。
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蘇麗珊在電影《哪一天我們會飛》，自然演技令人印象深刻，為演藝事業打響名堂。近年她除參演電影及電影劇外，更積極涉足商界。2020年，她眼見疫情下社會氣氛欠佳，便投資6位數與合夥人開設按摩店，望能為港人帶來喘息放鬆的空間。她坦言疫下創業有風險，「我們當時有共識，依然對香港這個地方有信心。」幸運地，開業近1年已回本並有盈利，更已計劃進駐不同地區開分店。
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【理財Star Talk】疫下6位數開按摩店1年極速回本兼開分店 蘇麗珊：對香港依然有信心
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