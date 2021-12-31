運動員生涯短暫，部分人選擇趁年輕時暫緩學業，轉當全職運動員爭金逐銀。前港隊單車姊妹花馬詠茹（Vivian）和馬燕茹（Jenny）於2019年，卻選擇急流勇退重返校園，結束僅數年的職業生涯。曾是「牛下女車神」李慧詩拍檔的馬詠茹坦言絕不後悔，希望趁年輕嘗試更多新鮮事。
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運動員生涯短暫，部分人選擇趁年輕時暫緩學業，轉當全職運動員爭金逐銀。前港隊單車姊妹花馬詠茹（Vivian）和馬燕茹（Jenny）於2019年，卻選擇急流勇退重返校園，結束僅數年的職業生涯。曾是「牛下女車神」李慧詩拍檔的馬詠茹坦言絕不後悔，希望趁年輕嘗試更多新鮮事。
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今日 10:00
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運動員生涯短暫，部分人選擇趁年輕時暫緩學業，轉當全職運動員爭金逐銀。前港隊單車姊妹花馬詠茹（Vivian）和馬燕茹（Jenny）於2019年，卻選擇急流勇退重返校園，結束僅數年的職業生涯。曾是「牛下女車神」李慧詩拍檔的馬詠茹坦言絕不後悔，希望趁年輕嘗試更多新鮮事。
【單車姊妹花】李慧詩前隊友為讀中大2度退隊 女神馬詠茹不後悔︰盼探索新機會
運動員生涯短暫，部分人選擇趁年輕時暫緩學業，轉當全職運動員爭金逐銀。前港隊單車姊妹花馬詠茹（Vivian）和馬燕茹（Jenny）於2019年，卻選擇急流勇退重返校園，結束僅數年的職業生涯。曾是「牛下女車神」李慧詩拍檔的馬詠茹坦言絕不後悔，希望趁年輕嘗試更多新鮮事。
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