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【樓市熱話】新世界首創「私人版居屋」13.5萬可上車 劉勵超呼籲政府加快審批 其他發展商效法

早前新世界建好生活一個私人資助房屋項目，以市價約五折至六折推出，並建議推行「上車易按揭」及為買家提供「漸進式供款」按揭模式，讓買家能以超低首期上車，分階段承造按揭並供款。計劃如何幫助到年輕人上車？究竟計劃細節是如何? 專家對政府土地供應有何建議？本集請到地政總署前署長及新世界建好生活房屋小組顧問劉勵超，講講計劃的相關細節及分享一下看法。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

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【樓市熱話】新世界首創「私人版居屋」13.5萬可上車 劉勵超呼籲政府加快審批 其他發展商效法

早前新世界建好生活一個私人資助房屋項目，以市價約五折至六折推出，並建議推行「上車易按揭」及為買家提供「漸進式供款」按揭模式，讓買家能以超低首期上車，分階段承造按揭並供款。計劃如何幫助到年輕人上車？究竟計劃細節是如何? 專家對政府土地供應有何建議？本集請到地政總署前署長及新世界建好生活房屋小組顧問劉勵超，講講計劃的相關細節及分享一下看法。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

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