融創服務1516股價跌逾一成　物管股齊跌今年首季成重災區不宜搏撈底？

融創服務（01516）股價今早急插逾一成破底，低見6.85元創52周新低，其他物管股齊急跌，傳碧桂園（02007）傳業務重組大削約四成內地分區，碧桂園服務（06098）今早跌逾4%；世荗服務（00873）跌逾半成，時代鄰里（09928）跌逾一成破底，佳兆業美好(02168)亦跌逾7%，物管股今年首季成重災區不宜搏撈底？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽。