將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

打鼻鼾除了可能會影響到枕邊人外，也可能是睡眠窒息症的警號。呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，正常人睡覺是不應該打鼻鼾，但當打鼻鼾外，再出現其他5個徵狀，包括夜尿較多、時常感到睡眠不足等，有機會是患上睡眠窒息症，長遠或影響心血管疾病。

TOPick診症室
今日 22:00
詳情
×

【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

打鼻鼾除了可能會影響到枕邊人外，也可能是睡眠窒息症的警號。呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，正常人睡覺是不應該打鼻鼾，但當打鼻鼾外，再出現其他5個徵狀，包括夜尿較多、時常感到睡眠不足等，有機會是患上睡眠窒息症，長遠或影響心血管疾病。

播放中
6:03
【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關
TOPick診症室
今日 22:00
【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關
5:08
【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似
TOPick診症室
22:00 2021/12/27
【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似
4:14
【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術　骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招
TOPick診症室
22:00 2021/12/20
【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術　骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招
3:17
【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀
TOPick診症室
22:00 2021/12/13
【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀
6:09
【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事
TOPick診症室
22:00 2021/12/06
【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事
4:14
【TOPick診症室】斜視可從訓練改善視力　嚴重個案或須接受手術
TOPick診症室
22:00 2021/11/29
【TOPick診症室】斜視可從訓練改善視力　嚴重個案或須接受手術
4:31
【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？　中大醫生拆解斜視徵狀
TOPick診症室
22:00 2021/11/22
【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？　中大醫生拆解斜視徵狀
8:35
【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力
TOPick診症室
22:00 2021/11/15
【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力
4:39
【TOPick診症室】中年人易忽視黃斑病變　注意視力出現一個徵狀須求醫
TOPick診症室
22:00 2021/11/08
【TOPick診症室】中年人易忽視黃斑病變　注意視力出現一個徵狀須求醫
7:04
【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌
TOPick診症室
22:00 2021/11/01
【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌
6:52
【TOPick診症室】轉季天氣易誘發鼻敏感　中醫教茶療及穴位紓緩
TOPick診症室
22:00 2021/10/25
【TOPick診症室】轉季天氣易誘發鼻敏感　中醫教茶療及穴位紓緩
8:33
【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序
TOPick診症室
22:00 2021/10/18
【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序
7:41
【TOPick診症室】每日12名女士患上乳癌　醫生拆解「微鈣化點」與「水囊」風險
TOPick診症室
22:00 2021/10/11
【TOPick診症室】每日12名女士患上乳癌　醫生拆解「微鈣化點」與「水囊」風險
6:22
【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀
TOPick診症室
22:00 2021/10/04
【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀
11:52
【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植
TOPick診症室
22:00 2021/09/27
【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植
8:55
【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
TOPick診症室
22:00 2021/09/20
【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
4:59
【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等　中大醫生分析不同方法
TOPick診症室
22:00 2021/09/13
【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等　中大醫生分析不同方法
7:08
【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化　醫生指用力不當可致流血劇痛
TOPick診症室
22:00 2021/09/06
【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化　醫生指用力不當可致流血劇痛
5:16
【TOPick診症室】小孩眼睛被鎅刀所傷險盲　眼科醫生拆解意外急救方法
TOPick診症室
22:00 2021/08/30
【TOPick診症室】小孩眼睛被鎅刀所傷險盲　眼科醫生拆解意外急救方法
5:50
【TOPick診症室】兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷
TOPick診症室
22:00 2021/08/23
【TOPick診症室】兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷