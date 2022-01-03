打鼻鼾除了可能會影響到枕邊人外，也可能是睡眠窒息症的警號。呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，正常人睡覺是不應該打鼻鼾，但當打鼻鼾外，再出現其他5個徵狀，包括夜尿較多、時常感到睡眠不足等，有機會是患上睡眠窒息症，長遠或影響心血管疾病。
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打鼻鼾除了可能會影響到枕邊人外，也可能是睡眠窒息症的警號。呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，正常人睡覺是不應該打鼻鼾，但當打鼻鼾外，再出現其他5個徵狀，包括夜尿較多、時常感到睡眠不足等，有機會是患上睡眠窒息症，長遠或影響心血管疾病。
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【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病 5大徵狀與睡眠窒息症有關
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