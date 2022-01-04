【活得健康啲】胸背劇痛如「被刀劈」揭患罕見病　馬凡氏症患者大動脈撕裂風險高250倍：願用盡生命助病友

活得健康啲

早前，台灣藝人黃鴻升（小鬼）因大動脈撕裂（或稱主動脈剝離）猝死，享年36歲的消息令人震驚，同時引起大眾關注這個突如其來且致命的病症。事實上，有一種病患者特別容易出現主動脈撕裂，風險甚至比常人高250倍。他們就是罕見病──馬凡氏綜合症患者。表面上，馬凡氏患者高高瘦瘦，如運動健將，但實際上他們的身體結締組織（connective tissue）天生比常人脆弱，不宜長期做劇烈運動，以免加速病發致命。

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