將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368）

2022年北京冬奧將至，體育用品股可率先炒起？內需股亦受市場捧為今年投資主題之一，獨立股評人梁耀康分析技術走勢，認為特步國際（01368）有望向上，建議投資者可考慮買入，詳細分析及策略如何？立即點撃收看/收聽。

潛力股精選
今日 18:00
詳情
×

【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368）

2022年北京冬奧將至，體育用品股可率先炒起？內需股亦受市場捧為今年投資主題之一，獨立股評人梁耀康分析技術走勢，認為特步國際（01368）有望向上，建議投資者可考慮買入，詳細分析及策略如何？立即點撃收看/收聽。

播放中
1:19
【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368）
潛力股精選
今日 18:00
【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368）
1:40
【潛力股精選】梁耀康：L'OCCITANE（00973）
潛力股精選
18:00 2021/12/30
【潛力股精選】梁耀康：L'OCCITANE（00973）
2:09
【潛力股精選】孫運喜：新意網集團（01686）
潛力股精選
18:00 2021/12/29
【潛力股精選】孫運喜：新意網集團（01686）
3:36
【潛力股精選】孫運喜：遠洋服務（06677）
潛力股精選
18:21 2021/12/28
【潛力股精選】孫運喜：遠洋服務（06677）
3:05
【潛力股精選】梁耀康：騰訊（00700）
潛力股精選
17:38 2021/12/23
【潛力股精選】梁耀康：騰訊（00700）
2:38
【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692）
潛力股精選
17:30 2021/12/22
【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692）
2:12
【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874）
潛力股精選
18:15 2021/12/21
【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874）
3:00
【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038）
潛力股精選
18:35 2021/12/20
【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038）
4:49
【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005）
潛力股精選
18:39 2021/12/17
【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005）
1:22
【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388）
潛力股精選
17:15 2021/12/17
【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388）
1:43
【潛力股精選】信利國際（00732）
潛力股精選
19:30 2021/12/16
【潛力股精選】信利國際（00732）
2:46
【潛力股精選】中煤能源（01898）
潛力股精選
19:00 2021/12/16
【潛力股精選】中煤能源（01898）
1:45
【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）
潛力股精選
17:30 2021/12/15
【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）
2:23
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613）
潛力股精選
17:41 2021/12/14
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613）
3:42
【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
潛力股精選
18:00 2021/12/13
【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
1:53
【潛力股精選】孫運喜：麗珠醫藥（01513）
潛力股精選
18:30 2021/12/10
【潛力股精選】孫運喜：麗珠醫藥（01513）
2:43
【潛力股精選】梁耀康：中國旺旺（00151）
潛力股精選
18:00 2021/12/09
【潛力股精選】梁耀康：中國旺旺（00151）
3:32
【潛力股精選】孫運喜：中交建（01800）
潛力股精選
17:45 2021/12/08
【潛力股精選】孫運喜：中交建（01800）
1:35
【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899）
潛力股精選
17:30 2021/12/08
【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899）
2:04
【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626）
潛力股精選
17:26 2021/12/07
【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626）