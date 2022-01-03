2022年北京冬奧將至，體育用品股可率先炒起？內需股亦受市場捧為今年投資主題之一，獨立股評人梁耀康分析技術走勢，認為特步國際（01368）有望向上，建議投資者可考慮買入，詳細分析及策略如何？立即點撃收看/收聽。
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2022年北京冬奧將至，體育用品股可率先炒起？內需股亦受市場捧為今年投資主題之一，獨立股評人梁耀康分析技術走勢，認為特步國際（01368）有望向上，建議投資者可考慮買入，詳細分析及策略如何？立即點撃收看/收聽。
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【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368）
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