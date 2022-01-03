2021年港股走勢欠佳，2022年首季會否有望見底回升？踏入新一年，港股受內憂（監管風險、內房債務危機、中國經濟放緩），以及外患（收水加息、通脹、美股波動）夾擊，這些因素會如何影響港股新一年的走勢？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，為大家分析港股2022年走勢，教大家選股策略。
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2021年港股走勢欠佳，2022年首季會否有望見底回升？踏入新一年，港股受內憂（監管風險、內房債務危機、中國經濟放緩），以及外患（收水加息、通脹、美股波動）夾擊，這些因素會如何影響港股新一年的走勢？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，為大家分析港股2022年走勢，教大家選股策略。
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【ET財智Talk】港股面對「內憂外患」首季或探底？ 滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略
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