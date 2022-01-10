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【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時

位於赤柱的私立名校聖士提反書院附屬小學已有80多年歷史，校舍位處聖士提反灣泳灘旁，環境清幽，這裡的人傑地靈留住了衛燕華校長。衛校長加入聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反）即接任校長一職，至今已42年，是該校歷來任期最長的校長，這個學年結束後她便退休。她難忘與畢業生及家長建立的深厚情誼，還有「on call 24小時」照顧寄宿生。全文：https://topick.hket.com/article/3116555/

童學園
今日 10:00
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【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時

位於赤柱的私立名校聖士提反書院附屬小學已有80多年歷史，校舍位處聖士提反灣泳灘旁，環境清幽，這裡的人傑地靈留住了衛燕華校長。衛校長加入聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反）即接任校長一職，至今已42年，是該校歷來任期最長的校長，這個學年結束後她便退休。她難忘與畢業生及家長建立的深厚情誼，還有「on call 24小時」照顧寄宿生。全文：https://topick.hket.com/article/3116555/

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【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時
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