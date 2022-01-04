【潛力股精選】孫運喜：上海醫藥（02607）

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上海醫藥（02607）股價今日跑嬴大市，升近6%破頂，見52周高位，iMoney主編孫運喜分析板塊表現及技術形勢，認為上海醫藥（02607）走勢強，有潛在升幅，建議投資者可考慮買入，想知詳細策略如何部署？立即點擊收看/收聽。