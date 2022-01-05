騰訊700進一步沽貨機會大　美團3690逃不掉？

騰訊（00700）再減持科網股！繼上月派息變相減持京東(09618)後，騰訊再宣布將減持東南亞電商巨頭SEA股份，預計套現240億。騰訊持有的股份紛紛自危，包括美團（03690）、快手(01024)、微盟（02013）等，騰訊進一步沽貨機會大？美團（03690）、快手（01024）是否逃不掉？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》騰訊再減持網股累中概股急瀉 美團、快手要快走？**

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