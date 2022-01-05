快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署

快手（01024）股價今早急插逾6%，騰訊（00700）繼上月派息變相減持京東(09618)後，再宣布將減持東南亞電商巨頭SEA股份，消息拖累騰訊持有的快手(01024)，持有快手要小心？是否要部署減磅？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》騰訊再減持網股累中概股急瀉 美團、快手要快走？**

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