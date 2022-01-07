三十而立，前新聞主播金盈於30歲決意追尋夢想，辭去幕前主播的工作轉型創業，斤資五位數創立VACHI環保香薰蠟燭品牌，採用花草及100%純天然精油，人手製造，為都市人帶來香味減壓概念的健康生活。
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三十而立，前新聞主播金盈於30歲決意追尋夢想，辭去幕前主播的工作轉型創業，斤資五位數創立VACHI環保香薰蠟燭品牌，採用花草及100%純天然精油，人手製造，為都市人帶來香味減壓概念的健康生活。
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【地區‧人‧情】前新聞主播金盈創立環保香薰蠟燭品牌 分享「香味氣牆」減壓的生活
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