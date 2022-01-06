由合景泰富及龍湖地產合作發展的啟德尚．珒溋，最近陸續入伙，地產站日前便跟鍾智剛 (鍾Sir) 一同驗收了尚‧珒溋的1座低層A室，一個實用面積1,073平方呎的4房2套連工人套房單位。單位出現林林總總的問題，而最大的問題在於來去水，包括冷氣機喉沒有連接冷氣機底，洗手盆水喉亦有漏水情況，令「來去水」一項捧蛋。另外，廚房煮食爐唧了膠，亦有機會令煮食爐遇熱時爆開。
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由合景泰富及龍湖地產合作發展的啟德尚．珒溋，最近陸續入伙，地產站日前便跟鍾智剛 (鍾Sir) 一同驗收了尚‧珒溋的1座低層A室，一個實用面積1,073平方呎的4房2套連工人套房單位。單位出現林林總總的問題，而最大的問題在於來去水，包括冷氣機喉沒有連接冷氣機底，洗手盆水喉亦有漏水情況，令「來去水」一項捧蛋。另外，廚房煮食爐唧了膠，亦有機會令煮食爐遇熱時爆開。
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【直擊驗樓】尚‧珒溋驗樓開箱！冷氣機喉無駁好 煮食爐不應唧膠？
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