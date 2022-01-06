移民潮於近年持續，不少主人都會帶同寵物一齊前往當地，但遇上疫情，航班班次不穩以及隔離政策的變化，專門辦理寵物移民的公司因此開拓專機服務。今年較特別的是，更有約1成回頭客。
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移民潮於近年持續，不少主人都會帶同寵物一齊前往當地，但遇上疫情，航班班次不穩以及隔離政策的變化，專門辦理寵物移民的公司因此開拓專機服務。今年較特別的是，更有約1成回頭客。
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【ET贏商有計】寵物移民潮再至 移民公司今年增回流客生意
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