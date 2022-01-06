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友邦1299逆市上揚　惟短綫不宜沾手？

友邦 （01299） 今早再度逆市上揚，升0.5%，友邦股價上日股價一度重上80元關口，惟獨立股評人唐牛認為短綫不宜沾手，想知原因是甚麼？立即點擊收看／收聽。

 

今日 13:15
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友邦1299逆市上揚　惟短綫不宜沾手？

友邦 （01299） 今早再度逆市上揚，升0.5%，友邦股價上日股價一度重上80元關口，惟獨立股評人唐牛認為短綫不宜沾手，想知原因是甚麼？立即點擊收看／收聽。

 