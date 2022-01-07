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水泥基建股前景正面　基建三寶走勢轉佳

水泥基建股於2022年開局至走勢強勁，表現跑贏大市。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）對水泥基建股今年前景看法正面，又指基建三寶走勢轉佳，值得留意。

 

今日 12:15
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水泥基建股前景正面　基建三寶走勢轉佳

水泥基建股於2022年開局至走勢強勁，表現跑贏大市。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）對水泥基建股今年前景看法正面，又指基建三寶走勢轉佳，值得留意。

 