新居入伙，雪櫃一定是首要添置的電器之一。但某些屋苑的單位很多都已預留擺放雪櫃的位置，或是廚房空間極細擺放不到大雪櫃，由於有尺寸限制，屋主總會非常煩惱，四出找尋合適尺寸的雪櫃，十分費時，而且可以選擇的款式亦不多。就好像這次帶大家直擊的3個單位，同樣遇到上述問題！不過他們早前參加了TOPick好物試用招募活動，幸運地獲得由東芝送出的下置式雙門雪櫃，現在就做個突擊家訪，訪問他們的用後感！
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新居入伙，雪櫃一定是首要添置的電器之一。但某些屋苑的單位很多都已預留擺放雪櫃的位置，或是廚房空間極細擺放不到大雪櫃，由於有尺寸限制，屋主總會非常煩惱，四出找尋合適尺寸的雪櫃，十分費時，而且可以選擇的款式亦不多。就好像這次帶大家直擊的3個單位，同樣遇到上述問題！不過他們早前參加了TOPick好物試用招募活動，幸運地獲得由東芝送出的下置式雙門雪櫃，現在就做個突擊家訪，訪問他們的用後感！
今日 16:16
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【TOPick好物試用】 直擊三位真實用家！ 東芝多功能雙門雪櫃符合「你」想需要
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