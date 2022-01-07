【靚媽創業】放棄模特兒事業開時裝網店　型媽分享3大秋冬穿搭+必備單品

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愛美是女人的天性，誰說當媽媽後就要與美絕交？曾任職模特兒Christy因兩個女兒出生，巧合地成就了她的事業，轉型做網上時裝店主。她憑藉自己對美的追求成功創業，更能兼顧個人、家庭及事業，絕對是「模範」媽媽。踏入秋冬季，TOPick邀請到Christy親授今季時裝穿搭技巧。

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