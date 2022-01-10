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【地產站Weekly Talk】政府資助房屋引入「漸進式按揭」首期門檻降至最低2.5%? 買家要注意咩細節?

特首林鄭月娥接受本報獨家專訪時透露，政府會於資助房屋研究引入「漸進式按揭」令市民「上車易、供樓易」，並表示方式是參考「新世界建好生活」私人版資助房屋計劃。將來的資助房屋首期門檻會降至最低2.5%? 買家又要注意什麼細節?本集邀請到浸大財務及決策學系副教授麥萃才分享看法及分析新按揭方式作用。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

地產站Weekly Talk
今日 10:00
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【地產站Weekly Talk】政府資助房屋引入「漸進式按揭」首期門檻降至最低2.5%? 買家要注意咩細節?

特首林鄭月娥接受本報獨家專訪時透露，政府會於資助房屋研究引入「漸進式按揭」令市民「上車易、供樓易」，並表示方式是參考「新世界建好生活」私人版資助房屋計劃。將來的資助房屋首期門檻會降至最低2.5%? 買家又要注意什麼細節?本集邀請到浸大財務及決策學系副教授麥萃才分享看法及分析新按揭方式作用。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

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