將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【地產站Weekly Talk】政府資屋助房擬引入「漸進式按揭」 首期門檻減半學者點睇成效？ 買家要注意咩細節？

特首林鄭月娥接受本報獨家專訪時透露，政府會於資助房屋研究引入「漸進式按揭」令市民「上車易、供樓易」，並表示方式是參考「新世界建好生活」私人版資助房屋計劃。將來的資助房屋首期門檻會降至最低2.5%？買家又要注意什麼細節？本集邀請到浸大財務及決策學系副教授麥萃才，分享他的看法及分析新按揭方式的成效。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

地產站Weekly Talk
今日 10:00
詳情
×

【地產站Weekly Talk】政府資屋助房擬引入「漸進式按揭」 首期門檻減半學者點睇成效？ 買家要注意咩細節？

特首林鄭月娥接受本報獨家專訪時透露，政府會於資助房屋研究引入「漸進式按揭」令市民「上車易、供樓易」，並表示方式是參考「新世界建好生活」私人版資助房屋計劃。將來的資助房屋首期門檻會降至最低2.5%？買家又要注意什麼細節？本集邀請到浸大財務及決策學系副教授麥萃才，分享他的看法及分析新按揭方式的成效。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

播放中
3:24
【地產站Weekly Talk】政府資屋助房擬引入「漸進式按揭」 首期門檻減半學者點睇成效？ 買家要注意咩細節？
地產站Weekly Talk
今日 10:00
【地產站Weekly Talk】政府資屋助房擬引入「漸進式按揭」 首期門檻減半學者點睇成效？ 買家要注意咩細節？
7:12
【樓市熱話】新世界首創「私人版居屋」13.5萬可上車 劉勵超呼籲政府加快審批 其他發展商效法
地產站Weekly Talk
10:00 2022/01/03
【樓市熱話】新世界首創「私人版居屋」13.5萬可上車 劉勵超呼籲政府加快審批 其他發展商效法
2:30
【地產站Weekly Talk】50位業內人士點睇2022年樓市？明年有咩焦點新盤登場？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/12/27
【地產站Weekly Talk】50位業內人士點睇2022年樓市？明年有咩焦點新盤登場？
4:17
【地產站 Weekly Talk】租客住殘間屋點算好？先扣按金可自保？專業律師教路
地產站Weekly Talk
10:00 2021/12/20
【地產站 Weekly Talk】租客住殘間屋點算好？先扣按金可自保？專業律師教路
3:12
【地產站Weekly Talk】兩套大片救今年戲院票房? 英皇楊政龍談戲院明年點擴充?
地產站Weekly Talk
10:00 2021/12/13
【地產站Weekly Talk】兩套大片救今年戲院票房? 英皇楊政龍談戲院明年點擴充?
3:01
【地產站Weekly Talk】映灣園揀樓攻略 咩開則最靚？機場海景在哪兒？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/12/06
【地產站Weekly Talk】映灣園揀樓攻略 咩開則最靚？機場海景在哪兒？
3:31
【地產站Weekly Talk】強拍門檻再降低？ 測量師學會又點睇？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/11/29
【地產站Weekly Talk】強拍門檻再降低？ 測量師學會又點睇？
3:31
【地產站Weekly Talk】內房「退潮」情況會延續？危機波及香港樓市？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/11/22
【地產站Weekly Talk】內房「退潮」情況會延續？危機波及香港樓市？
3:40
【地產站Weekly Talk】大額物業成交價量回升 邊類投資最旺場?
地產站Weekly Talk
10:00 2021/11/15
【地產站Weekly Talk】大額物業成交價量回升 邊類投資最旺場?
4:04
【地產站Weekly Talk】「中產屋苑」太古城揀樓攻略
地產站Weekly Talk
10:00 2021/11/01
【地產站Weekly Talk】「中產屋苑」太古城揀樓攻略
4:38
【地產站Weekly Talk】東涌配電站項目主打細開則？鐵路站落成後樓價升一成？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/10/25
【地產站Weekly Talk】東涌配電站項目主打細開則？鐵路站落成後樓價升一成？
6:43
【地產站Weekly Talk】「北部都會區」願景可望帶動樓市？邊區先飲「頭啖湯」？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/10/18
【地產站Weekly Talk】「北部都會區」願景可望帶動樓市？邊區先飲「頭啖湯」？
2:49
【地產站Weekly Talk】政府大力發展新界西北 區內新盤定價趨進取？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/10/11
【地產站Weekly Talk】政府大力發展新界西北 區內新盤定價趨進取？
3:59
【地產站Weekly Talk】新界「祖堂地」可釋出幾多土地建屋？實施時有咩困難？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/10/04
【地產站Weekly Talk】新界「祖堂地」可釋出幾多土地建屋？實施時有咩困難？
4:06
【地產站Weekly Talk】「上車天堂」嘉湖山莊揀樓攻略
地產站Weekly Talk
10:00 2021/09/27
【地產站Weekly Talk】「上車天堂」嘉湖山莊揀樓攻略
3:08
【地產站Weekly Talk】下期有咩焦點新居屋推？難得一見維港景「荀盤」有望登場？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/09/20
【地產站Weekly Talk】下期有咩焦點新居屋推？難得一見維港景「荀盤」有望登場？
6:27
【地產站WeeklyTalk】石門舖市成「疫市奇葩」？「來港易」帶動整體商舖租售價升幾多？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/09/13
【地產站WeeklyTalk】石門舖市成「疫市奇葩」？「來港易」帶動整體商舖租售價升幾多？
3:41
【地產站WeeklyTalk】9月樓市吹乜風？邊類單位承接力較好？
地產站Weekly Talk
10:00 2021/09/06
【地產站WeeklyTalk】9月樓市吹乜風？邊類單位承接力較好？
3:38
【地產站Weekly Talk】「上車之選」沙田第一城揀樓攻略
地產站Weekly Talk
10:00 2021/08/30
【地產站Weekly Talk】「上車之選」沙田第一城揀樓攻略
5:01
【地產站Weekly Talk】會德豐黃光耀現身說法 拆解林村「共享」地規劃構思
地產站Weekly Talk
10:00 2021/08/23
【地產站Weekly Talk】會德豐黃光耀現身說法 拆解林村「共享」地規劃構思