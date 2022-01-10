【地產站Weekly Talk】政府資屋助房擬引入「漸進式按揭」 首期門檻減半學者點睇成效？ 買家要注意咩細節？

地產站Weekly Talk

特首林鄭月娥接受本報獨家專訪時透露，政府會於資助房屋研究引入「漸進式按揭」令市民「上車易、供樓易」，並表示方式是參考「新世界建好生活」私人版資助房屋計劃。將來的資助房屋首期門檻會降至最低2.5%？買家又要注意什麼細節？本集邀請到浸大財務及決策學系副教授麥萃才，分享他的看法及分析新按揭方式的成效。

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