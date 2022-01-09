【TOPick柴犬追星】停學追夢獲家人無條件支持　林智樂潘靜文：不想失去機會

TOPick柴犬追星

TVB劇《青春本我》現正播放，並由潘靜文（Sherman）、林智樂（Felix）、炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）等一眾《聲夢傳奇》學員主演，散發青春氣息。

潘靜文和林智樂分別飾演張雪文和高富力，二人接受TOPick專訪時透露首次拍劇的感受，又感謝家人對他們一直以來的支持與鼓勵。

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記者：梁樂欣