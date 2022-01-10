香港寸金尺土，大部分人在選擇家俬和電器時，「體積」都會是優先考慮條件，希望能為蝸居「爭取」多點空間感。因此，現時推出很多機身纖巧的家電，例如大家日常生活中不可缺少的洗衣機，近日就有一款體型「窈窕」的洗衣機大獲好評，不單「身形」吸引，還很有「個性」，可以迎合不同家庭的需要，自訂洗衣程序，絕對是家居好法寶。
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香港寸金尺土，大部分人在選擇家俬和電器時，「體積」都會是優先考慮條件，希望能為蝸居「爭取」多點空間感。因此，現時推出很多機身纖巧的家電，例如大家日常生活中不可缺少的洗衣機，近日就有一款體型「窈窕」的洗衣機大獲好評，不單「身形」吸引，還很有「個性」，可以迎合不同家庭的需要，自訂洗衣程序，絕對是家居好法寶。
今日 13:14
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【靚太安樂窩】家居好法寶！歐洲製金章牌洗衣機 機身纖薄有「個性」
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