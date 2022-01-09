「十優港姐」麥明詩（Louisa）出名學業成績優異，其兄長麥明山（Vincent）同樣出色，背後全靠父母麥卓生和麥何小娟的悉心培育。身為註冊職業治療師的麥太認為，培育孩子的性格至為重要，從而提高其獨立自學能力、自信心及抗逆力，一個人將來能否取得成就，就是取決於以上素質。
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「十優港姐」麥明詩（Louisa）出名學業成績優異，其兄長麥明山（Vincent）同樣出色，背後全靠父母麥卓生和麥何小娟的悉心培育。身為註冊職業治療師的麥太認為，培育孩子的性格至為重要，從而提高其獨立自學能力、自信心及抗逆力，一個人將來能否取得成就，就是取決於以上素質。
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【湊得輕鬆啲】3大性格培養成就十優女兒麥明詩 麥何小娟︰有自信心才能自學
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